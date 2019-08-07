На Большом Сампсониевском в аварию попал мотоциклист

О состоянии участников ДТП пока ничего не сообщается.

Все случилось 7 августа на Большом Сампсониевском проспекте. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали двое – «Ауди» и мотоцикл. Как именно все произошло – не уточняется. Петербуржцы лишь уточняют, что на место прибыла карета скорой помощи, а также спецслужбы. Они, по словам очевидцев, заняли всю полосу, но пробок это не создало.

В каком состоянии находятся водитель легковушки и байкер – остается неизвестным. Скорее всего, любитель мотоциклов получил травмы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства дела и понять, как именно все случилось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль сбил мотоциклиста. Как указывает автор записи в соцсети, водитель автомобиля сбил мотоциклиста, а также добавил, что пострадавший «остался живой и невредимый».