Петербуржец перебегал дорогу и был сбит на Народного Ополчения

Мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

Все случилось в ночь с 7 на 8 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петребург». Автор поста написал, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль. Видимо, водитель не ожидал такого, поэтому не успел отреагировать.

На место вызвали спецслужбы и карету скорой помощи, но врачи не успели помочь пешеходу. Как уверяет человек, поделившийся подробностями инцидента, мужчина мертв.

«ДПС и реанимация приехали быстро»,

— отметил он.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства дела и понять, как именно все случилось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Большом Сампсониевском в аварию попал мотоциклист. О состоянии участников ДТП пока ничего не сообщается.