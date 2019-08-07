На Уральской пешеход угодил под колеса автомобиля

На Уральской пешеход угодил под колеса автомобиля
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, он получил травмы, но не смертельные.

Все случилось в ночь с 7 на 8 августа. Обо всем рассказал очевидец, которые выложил фотографии и подробности в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он пишет, что авария произошла на парковке «Ленты» на Уральской улице. По непонятным причинам, пешеход угодил под колеса выезжающего автомобиля. После мужчина пытался уйти, видимо, находясь в шоковом состоянии, но его остановили. Мужчина получил травмы, ему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали повреждения головы.

Очевидец отметил, что на место прибыло два экипажа ДПС, ППС и карета скорой. Больше никто не пострадал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось об еще одном пешеходе, которого сбил автомобиль. Петербуржец перебегал дорогу, когда его переехали на Народного Ополчения. Мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

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