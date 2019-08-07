Актриса, играющая Русалочку, ответила на критику людей из-за цвета кожи

Актриса, играющая Русалочку, ответила на критику людей из-за цвета кожи
Фото: youtube.com

Холли Бэйли заявила, что рада быть частью проекта и не собирается концентрироваться на негативе.

Об этом стало известно 7 августа. На нападки со стороны людей актриса Холли Бэйли ответила в Twitter-аккаунте издания Variety. Девушка отметила, что всегда мечтала сыграть Русалочку. Она не хочет обращаться внимание на негатив. Актриса подчеркнула, что уверена в своих силах и готова доказать всем, что достойна доверенной ей роли.

Напоминаем, что Ариэль в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса, что разделило людей на два лагеря. Одни убеждены, что в этом нет ничего другого, а другие требуют, чтобы режиссер не портил оригинальную историю. Пользователи соцсетей на полном серьезе рассуждают о том, что у русалки не может быть темная кожа, а также о важности первоисточника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Русалочку сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.

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