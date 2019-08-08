На Мебельной сгорели автомобили

На вызов приехали две пожарные машины. Фото: pixabay.com

На вызов приехали две пожарные машины. Фото: pixabay.com

У пожарных ушел час на тушение пожара в Приморском районе Петербурга.

Ночью в Приморском районе Петербурга горели автомобили. По предварительной информации, никто не пострадал.

KIA и Mercedes стояли рядом друг с другом на Мебельной улице у дома 33. Один из автомобилей загорелся, огонь перекинулся на вторую машину и в итоге обе выгорели, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС Санкт-Петербурга утром 8 августа.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 4 часа утра, огонь удалось потушить через час к 5 часам. На вызов приехали две пожарные машины и 10 спасателей МЧС Санкт-Петербурга.

За последние сутки спасатели МЧС потушили два пожара. Показатель пожароопасности в прогнозе на 8 августа остается равен классу 3.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино потушили крупный пожар в частном доме.