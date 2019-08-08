Велосипедист-экстремал проехал по разделительной полосе Свердловской набережной

Велосипедист-экстремал проехал по разделительной полосе Свердловской набережной
Велосипедист двигался по дороге. Фото: скриншот vk.com/unreleased_dtp

Местные жители запечатлели на видео велосипедиста-экстремала, который двигался прямо посреди автомобилей.

Видеозапись была опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 7 августа, одним из очевидцев события. Автор публикации отметил, что велосипедист «превзошел всех плохих мотоциклистов и скутеристов».

На кадрах видно, как неизвестный мужчина двигается на велосипеде посреди проезжей части по разделительной полосе, прямо между автомобилями. Комментаторы сообщества нарекли велосипедиста «камикадзе».

Экстремал промчался между автомобилями, двигаясь против движения транспорта, создавая реальную опасность дорожно-транспортного происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге после драки двух автомобилистов одного госпитализировали.

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