Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

Российская исполнительница Ольга Бузова согласилась выступить с городским гимном в Перми за 5 миллионов рублей. Её менеджер Арам Арчер дал предварительное согласие.

Об этом сообщает издание «ВКурсе.ру». Менеджер певицы заявил, что обсудил с Ольгой Бузовой предложение и, после уточнения некоторых деталей, она дала согласие спеть гимн Перми за гонорар в 5 миллионов рублей.

По данным издания, множество других музыкантов дали отказ на предложение, а некоторые обещали подумать.

Скоро, 31 августа, стартует конкурсна написания текста и музыки гимна Перми. Автор лучшей работы получит 300 тысяч рублей. Исполнение нового гимна назначено на День города Перми 12 июня следующего года.

Ранее организатор концертов рассказал агентству Nation News, что Бузова за выступление получает до 800 тысяч рублей.

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