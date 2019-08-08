Грабитель отнял у петербуржца пакет с 500 тыс рублей

Грабитель отнял у петербуржца пакет с 500 тыс рублей
Полиция приняла меры. Фото: Pixabay

Вчера в отделение полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга обратился 28-летний мужчина.

В среду, 7 августа, потерпевший пришел в полицию и рассказал, что на 1-й линии Васильевского острова на него напал неизвестный злоумышленник, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшего, грабитель применил к нему физическую силу и похитил пакет, в котором находилось 500 тысяч рублей наличными. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Полиция приняла меры, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выстрел из гаража попал в живот жительнице Славянки.

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Грабитель отнял у петербуржца пакет с 500 тыс рублей
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