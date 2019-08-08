Похитителей банкомата из санатория Сестрорецка задержали

В квартирах мужчин нашли инструменты для вскрытия аппарата. Фото: pixabay.com

В квартирах мужчин нашли инструменты для вскрытия аппарата. Фото: pixabay.com

Поломанный аппарат без 4 млн рублей нашли на пляже Финского залива.

Во вторник из корпуса санатория в Сестрорецке похитили банкомат с 4 млн рублей внутри. Сейчас полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в похищении аппарата.

Вскрытый банкомат нашли на пляже Финского залива, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 августа. Полицейские задержали троих мужчин, занимающихся похищением денег из банкоматов и терминалов. В их квартирах нашли 2,6 млн рублей, мобильные телефоны, фомки, монтировки, молотки, три радиостанции и тележка для перемещения банкомата.

Сейчас полиция Санкт-Петербурга выясняет, причастны ли мужчины к другим подобным хищениям.

Ранее gazeta.SPb сообщила, что в Сестрорецке из корпуса санатория вынесли банкомат.