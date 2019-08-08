Экс-президент Киргизии Атамбаев сам отстреливался от спецназа

Задержать Атамбаева не удалось, а сам он готовится устроить митинги в стране.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что лично стрелял в бойцов спецназа, которые пытались его захватить.

Атамбаев, выступая 8 августа, признался, что его сподвижники не имели оружия. Экс-президент уточнил, что старался на задеть людей. Он выразил готовность к переговорам по освобождению задержанных во время штурма спецназовцев.

Спецслужбы Киргизии попытались задержать Атамбаева по подозрению в коррупции, но не смогли этого сделать: сторонники бывшего президента в селе Кой-Таш встали на его защиту. Один боец погиб, 52 были ранены. Атамбаев заявил о своей невиновности и собирается вывести сторонников на уличные митинги.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что спецназ Киргизии штурмует дом экс-президента.