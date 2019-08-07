Киргизский спецназ штурмует дом экс-президента Атамбаева

Киргизский спецназ штурмует дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он трижды не пришел на допрос, и теперь его приведут туда насильно.

Все дороги к дому экс-президента Киргизии в селе Беш-Кунгей под Бишкеком заблокированы силовиками, они стреляют резиновыми пулями в сторонников Атамбаева, которые с камнями и палками пытались прорваться к резиденции. Около десятка человек ранены, в их числе оказалась корреспондент местного информагентства 24.kg. На данный момент спецназ уже вошел во двор дома Атамбаева, пишет РИА «Новости».

Поводом для задержания экс-главы государства стала троекратная неявка на допрос в роли свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев заявил, что готов передать письменные показания через своего адвоката, а к следователям являться не намерен.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В конце июня парламент республики лишил Атамбаева неприкосновенности и отправил в прокуратуру Киргизии список обвинений в его адрес. Ведомство выдало заключение, что экс-президент, возможно, участвовал в коррупционных схемах при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также совершал иные правонарушения. Сам Атамбаев назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом. Если суд признает вину бывшего главы государства, ему может грозить пожизненный срок.

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