В горах Киргизии обнаружили тело россиянина

В Киргизии найдено тело альпиниста из России, который ранее пропал в горах республики.

Для поиска пропавшего были привлечены альпинисты одной из туристических компаний. Тело россиянина найдено на высоте 6200 метров. Ранним утром 5 августа начался спуск тела в базовый лагерь, находящийся на высоте 3800 метров. Об этом пишет «Sputnik Киргизия» со ссылкой МЧС страны.

Как стало известно, 27 июля 45-летний мужчина спускался с пика Ленина, высота которого 7134 метра, и на высоте около 5000 метров он вышел на связь с турфирмой «Горы Азии», после чего больше не выходил на связь.

Пик Ленина является одной из высочайших вершин на территории бывшего СССР. Он находится в горной системе Памира в Ошской области в Киргизии. Впервые пик покорили в 1928 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы, пропавшие на Эльбрусе, нашлись самостоятельно. Последний раз сын женщины вместе со своей девушкой и приятелем отправили сообщение 2 августа, в котором рассказали, что иду по маршруту без происшествий. С того момента они перестали выходить на связь.