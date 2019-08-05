Петербуржцы, пропавшие на Эльбрусе, нашлись самостоятельно

Пропавшие связались с близкими и рассказали, что с ними все в полном порядке. Фото: pixabay

Пропавшие связались с близкими и рассказали, что с ними все в полном порядке. Фото: pixabay

Молодые ребята из Петербурга, пропавшие на Эльбрусе, вышли на связь.

О пропаже троих молодых петербуржцев, отправившихся покорять Эльбрус, сообщила мать одного из них 4 августа. Петербурженка рассказала в отделении полиции, что ее сын вместе с товарищами отправился в Минеральные Воды 28 июля.

Последний раз сын женщины вместе со своей девушкой и приятелем отправили сообщение 2 августа, в котором рассказали, что иду по маршруту без происшествий. С того момента они перестали выходить на связь.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии заявила, что группа туристов не регистрировалась у них. Поисками никто не занимался.

В понедельник днем, 5 августа, туристы объявились. Они связались с близкими и рассказали, что с ними все в полном порядке, пишет портал 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что байдарочники из Петербурга, пропавшие в Белом море, нашлись. Поиски долгое время не могли начать из-за ветра и больших волн Белого моря — они достигали 2 м. К месту происшествия направили вертолет МИ-8.