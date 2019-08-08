Спорт помешает водителям Петербурга на выходных

Спорт помешает водителям Петербурга на выходных
Мероприятия намечены на утра выходных. Фото: pixabay.com

Велопробег займет центр в субботу, а триатлон — окраины в воскресенье.

В субботу в центре Санкт-Петербурга введут ограничения движения. Петербуржцев ждет велопробег ко Дню строителей.

Велосипедисты поедут по Петербургу утром в субботу, несколько проездов закроют с 10 часов утра, сообщили в КРТИ Санкт-Петербурга 8 августа. До 11 часов закроют площадь Растрелли. С 11 до 12:30 начнут перекрывать проезд от Смольной до Кронверкской набережных — поэтапно. Уже завтра на участках не получится поставить машины.

В воскресенье автомобилисты могут наткнуться на триатлонистов. Утром 11 августа движение машин закроют по дороге к шалашу Ленина, Тарховской, Красных Командиров и Левашовскому шоссе — ограничения вступят в силу в 9 утра и потеряют ее к 14 часам.

С 8 до 17 к Глухому озеру нельзя будет проехать. До 14 часов закроют Коннолахтинскую, а с 8:30 на час и с 13 часов до 17 — Коробицына.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что велосипедист-экстремал проехал по разделительной полосе Свердловской набережной.

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