ТЦ «Радиус» ушел под воду из-за дождей

Несмотря на это, торговый центр работает.

Об этом стало известно сегодня вечером, 8 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что из-за дождей затопило ТЦ «Радиус» на Волковской улице. Петербуржцы говорят, что всех желающих впускают, но при этом свет не выключают. Горожан просят не заходить, чтобы не рисковать жизнью.

«Город тонет от плохой работы водоотвода»,

— считает один из пользователей. Некоторые поругали врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, другие не жалуются, потому что уже привыкли к дождям и последствиям.

«Такого безобразия, как нынче, не припомню! Зато взялись везде цветочки сажать. Лучше бы деньги направили в нужное русло!»,

— пишет другая горожанка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дождь топит юго-запад Санкт-Петербурга. Подтопления зафиксированы в «Автово», затоплены подземный переход и вестибюль метро. Места подтоплений огородили.