Дождь топит юго-запад Петербурга

Дождь топит юго-запад Петербурга
Очевидцы сообщают о затоплениях в соцсетях. Фото: GazetaSPb

Санкт-Петербург накрыли сильные дожди, затопило юго-запад города. Подтопления зафиксированы в «Автово», затоплены подземный переход и вестибюль метро. Места подтоплений огородили

Затруднено движение в связи с затоплением по дорогам в Красносельском районе.

Затопления публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Петербуржцы опубликовали много фотографий «проплывающих» автомобилей по дорогам города. Уровень воды достает практичски до бамперов машин.

Очевидцы также отмечают затопления на Авангардной улице и Витебском проспекте.

Ранее GazetaSPb сообщала о продолжительных дождях в Петербурге, которые продлятся три дня. Сообщается также об облачной погоде и грозах.

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