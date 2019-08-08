Дожди в Петербурге будут длиться три дня

Ближайшие три дня жители Петербурга и Ленобласти могут не вытаскивать зонтики из своих сумок. Фото: pixabay.com

Ближайшие три дня жители Петербурга и Ленобласти могут не вытаскивать зонтики из своих сумок. Фото: pixabay.com

Жителей Северной столицы ждет дождливое окончание рабочей недели, ливень в городе будет продолжаться на протяжении ближайших трех дней.

Завтра, 9 августа, ночью и днем в городе пройдут кратковременные дожди, температура воздуха будет до +19-21 градуса.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Ленобласть накроют не только дожди, но и облачность, обещают также сильные ливни и грозы. Днем температура прогреется до 17-22 градусов, а в ночное время опустится до 5 градусов тепла.

В субботу, 10 августа, в городе и области столбик термометра поднимется до отметки в 22-23 градуса, преимущественно без осадков. Во второй выходной жителей ждет облачная погода, местами с дождями и грозами. Температура немного снизится до 17-19 градусов тепла в городе, по области – до +23 градусов.

Ранее GazetaSPb сообщала о потеплении в Петербурге.