В Петербурге потеплело до +21, такая погода продлится неделю

Сегодня в Петербург вернулось лето, и тепло будет всю неделю. Однако синоптики обещают, что завтра солнца мы не увидим, и в городе пройдут дожди.

О том, что на Петербург попал в область повышенного атмосферного давления, которая пришла взамен облачного циклона, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус. В городе сегодня переменная облачность, дождя не ожидается. Воздух прогреется до +19…+21°. Ветер западный 2-7 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра в Петербурге всю неделю продержится довольно теплая погода, температура воздуха днем будет колебаться в границах +19…+21°, ночами — в пределах +11…+14°. Всю неделю ежедневно могут идти кратковременные дожди, но серьезные осадки прогнозируются только завтра и в будущий понедельник, 12 августа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые объяснили погодные аномалии в России