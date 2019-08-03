Ученые объяснили погодные аномалии в России

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Лето выдалось холодным по всей стране, чему есть объяснение.

Своим мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передают РИА Новости. Эксперт отметил, что в большинстве регионов страны погодные аномалии никуда не денутся – вновь температура опустится ниже нормы. Все дело в высоком стационарном циклоне, который навис над Уралом – в его тылу будет находиться вся европейская территория России на протяжении 10 дней. Холодом веет с моря Лаптевых, Карского моря, а также с Новой Земли.

Вильфанд убежден, что на погоду в России влияют глобальные изменения климата.

«Европейской территории России не повезло, к нам как раз пришел северный холод. А вот восточнее — в Красноярский край, Якутию, — наоборот, пришло устойчивое тепло»,

— добавил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август.

погода эксперт
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