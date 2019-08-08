В Мурманской области разыскивают петербургских рыбаков

Группа не выходит на связь еще со второго августа.

Обо всем стало известно сегодня, 8 августа. Информацией поделились в сообществе «Заозерск» в социальной сети «Вконтакте». Знакомая пропавших рыбаков написала пост о том, что они не выходят на связь почти неделю. По предварительным данным, мужчины могут находиться в городе Заозерск в Мурманской области, который является закрытым. Туда они приехали, чтобы порыбачить, но кто именно дал им пропуск в город – непонятно.

Автор поста написала, что один из пропавших является офицером запаса. Родные пропавших рыбаков уже обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой отыскать их.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что байдарочники из Санкт-Петербурга пропали в Белом море после шторма. Группа состоит из десяти человек: восемь взрослых и два подростка. Спасатели рассказали, что группа вышла в море на пяти байдарках, но не встала на учет МЧС, который является обязательным для туристических групп.