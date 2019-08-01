Байдарочники из Петербурга пропали в Белом море после шторма

Байдарочники из Петербурга пропали в Белом море после шторма
Туристы должны были выйти на связь 29 июля. Фото: pixabay.com

Непогода мешает спасателям Карелии немедленно начать поиски группы.

Группа байдарочников не выходит на связь: туристы пропали в Белом море. Путешественники могли попасть в прошедший шторм — сильный ветер мешает спасателям немедленно начать поиски, сообщили в ГУ МЧС Карелии 1 августа.

Туристы приехали из Санкт-Петербурга, группа состоит из десяти человек: восемь взрослых и два подростка, по данным ФАН.

Спасатели рассказали, что группа вышла в море на пяти байдарках, но не встала на учет МЧС, который является обязательным для туристических групп. 24 июля их предупредили о надвигающемся шторме, они подтвердили, что имеют достаточное количество припасов. Их маршрут должен был подойти к концу в понедельник 29 июля, но с ними так и не удалось связаться.

В Беломорске сейчас 13 градусов тепла, температура воды, вероятно, еще меньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в китайском аквапарке свыше 40 человек пострадали из-за искусственном волны.

белое море карелия мчс пропажа спасатели туристы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии начали штрафовать за нарушение правил езды на самокатах
С крупной компании Петербурга взыскали 18 миллионов рублей
Велосипедные маршруты решили согласовать с петербуржцами
В Шушарах загорелась пекарня
В «Ленте» поймали воров из Закавказья
В Смольном заработал новый комитет
Петербург занял второе место по количеству покупаемых книг
Найден новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки