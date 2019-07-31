В Китайском аквапарке пострадали более 40 человек из-за огромной искусственной волны

Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке в китайском городе Лунцзин — их «смыло» искусственной волной. Пять человек госпитализированы.

Власти города сообщили, что искусственная волна столь огромного размера была спровоцирована отключением электроэнергии, которое повредило электрооборудование в контрольной комнате бассейна.

Сотрудник аквапарка подтвердил СМИ, что причиной происшествия стал «случайный отказ машины». Об этом сообщает South China Morning Post.

На видео, которое заснял один из посетителей, видно, как в огромная волна, внезапно образовавшаяся в бассейне, уносит и всех купающихся, в том числе и детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Кубани ребенок погиб в аквапарке. Все случилось в городе Гулькевич в аквапарке. Туда пришли жители поселка Комсомольского – женщина и ее трехлетний и четырехлетний ребенок. В какой-то момент одного из них обнаружили мертвым в бассейне – какова причина его смерти, пока не разглашается.