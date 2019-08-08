Медведев прокомментировал ситуацию в Киргизии

Премьер-министр РФ уверен, что страна уже исчерпала «лимит на революции».

Своим мнением политик поделился сегодня, 8 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Дмитрий Медведева. Он рассказал, что задержание Атамбаева – «это внутренне дело самого Кыргызстана». Несмотря на это, Россия не может оставаться в стороне, так как страна является крупным партнером, тем более там проживают друзья.

Премьер-министр боится, что происходящее в Киргизии может привести к политической, а также экономической нестабильности.

«Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту»,

— сказал Медведев.

Он выразил надежду, что проблему решат законным способом в ближайшее время. Политик заверил, что обсудит все с коллегами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-президент Киргизии Атамбаев сам отстреливался от спецназа. Спецслужбы Киргизии попытались задержать Атамбаева по подозрению в коррупции, но не смогли этого сделать: сторонники бывшего президента в селе Кой-Таш встали на его защиту.