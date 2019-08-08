После массовой аварии в Выборгском районе пострадали четверо

Пока что не уточняется, в каком они состоянии.

Все случилось вечером 8 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, а также в УГИБДД по городу. На Выборгской набережной столкнулись четыре автомобиля примерно в 10 часов.

По предварительным данным, инициатором ДТП стал водитель «ВАЗ 2143», который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент в машину въехал «Хендай», отлетевший в автокран. На этом история не закончилась – к участникам аварии присоединилась «Тойота», которая «притормозили» об мачту освещения.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Медиик забрали четверых пострадавши – водителя «Хендай», а также пассажиров – три подростка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти после аварии госпитализировали ребенка. Участниками аварии стали двое – «Киа» и «Опель», в случившемся винят водителя первого автомобиля.