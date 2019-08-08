В Ленобласти после аварии госпитализировали ребенка

В Ленобласти после аварии госпитализировали ребенка
Фото: https://vk.com/spb_today

О тяжести полученных пока ничего неизвестно.

Обо всем сообщили сегодня, 8 августа. Подробностями поделились очевидцы, которые рассказали об инциденте в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все произошло в населенном пункте Бегуницы в Волосовском районе Ленинградской области. Участниками аварии стали двое – «Киа» и «Опель», в случившемся винят водителя первого автомобиля.

Он врезался в другого участника движения, что стало причиной вылета «Опеля» с дороги. Обе машины после столкновения выглядят помято, но это еще ничего – в одном из автомобилей находился ребенок, который получил серьезные травмы. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали – в какой состоянии, пока не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидцы рассказали о серьезном ДТП на мосту Бетанкура. Автолюбители жалуются на пробки, которые усугубляют плохие погодные условия.

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