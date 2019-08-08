В Петербурге после ДТП тушили автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось поздно вечером 8 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на улице Александра Матросова перед Кантемировским мостом столкнулись четыре автомобиля. Как именно это произошло – не уточняется, но в результате одна из машин загорелась. На место вызвали спецслужбы – в том числе спасателей. Они довольно быстро справились с возгоранием, но осталось ли что-нибудь после этого от автомобиля – сложно представить.

Все транспортные средства получили серьезные повреждения, а вот водители, кажется, остались целы. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после массовой аварии в Выборгском районе пострадали люди. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Медиик забрали четверых пострадавши – водителя «Хендай», а также пассажиров – три подростка.