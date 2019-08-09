Ольга Бузова интригует поклонников снимок своего «лайкера»

Певица показала молодого человека только со спины – фанаты гадают, кого же на обнимает.

Фотографией певица поделилась после окончания съемок нового клипа в своем Instagram-аккаунте. Ольга Бузова на снимке обнимает широкоплечего блондина – у девушки «кровоподтек» на губе. Пока что артистка не рассказывает подробности новой работы, а поклонники уже сломали голову, думая, кто же снялся в одной из главных ролей.

Некоторые убеждены, что парень со спины похож на Егора Крида, вторые пишут, что это Олег Майами, а третьи – Элджей. Нашлись и те, кто решил, что Бузова снялась с Борисом Моисеевым, но все эти варианты кажутся маловероятными.

«Не знаю кто, но плечи у него что надо!»

— отметила Алена Водонаева.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей. Скоро, 31 августа, стартует конкурс на написания текста и музыки гимна Перми. Автор лучшей работы получит 300 тысяч рублей. Исполнение нового гимна назначено на День города Перми 12 июня следующего года.