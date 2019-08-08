Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив»

Стоимость трансфера оценивают в четыре миллиона евро.

Об этом стало известно 8 августа. Сначала ходили лишь слухи об уходе Луки Джорджевича из петербургского футбольного клуба, но теперь их подтвердил агент игрока. Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер. Подробностями пообещали поделиться в пятницу.

Напоминаем, что Джорджевич подписал контракт с «сине-бело-голубыми» еще семь лет назад. Он истекает до конца этого сезона. На протяжении двух лет футболист выступал за тульский «Арсенал». За это время он принял участие в 50 матчах, в рамках которых забил 16 голов, что позволило его команде пробиться в квалификацию Лиги Европы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» взял в аренду защитника «Енисея» Захарова. В посте сказано, что договоренность с «Зенитом» достигнута. Какова сумма сделки – не уточняется. Говорится лишь, что петербургский клуб сможет потом выкупить 18-летнего защитника Глеба Захарова.