«Зенит» взял в аренду защитника «Енисея» Захарова

Футболист проведет в петербургском клубе как минимум один сезон.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте красноярского клуба «Енисей». В посте сказано, что договоренность с «Зенитом» достигнута. Какова сумма сделки – не уточняется. Говорится лишь, что петербургский клуб сможет потом выкупить 18-летнего защитника Глеба Захарова. Игрок является начинающим – до этого он выступал за молодежную команду. За «Енисей» он сыграл в 26 матчах, в рамках которых забил один гол.

«Желаем нашему игроку успехов в дальнейшей карьере!»,

— написала пресс-служба «Енисея».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что “Зенит” упадет в ФНЛ”: реакция соцсетей на трансфер Заболотного. Болельщики убеждены, что потерять игрока такого уровня станет большой трагедией для «сине-бело-голубых. Тем не менее, «Зенит» подписал несколько стоящих игроков, так что остается надеяться, что команда не отдаст свое первенство.