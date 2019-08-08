“Зенит” упадет в ФНЛ”: реакция соцсетей на трансфер Заболотного

“Зенит” упадет в ФНЛ”: реакция соцсетей на трансфер Заболотного
Из четырех голов форварда, два получили премию фанатских симпатий. Фото: скриншот VK

В “Сочи” уже есть один Заболотный, поэтому Интернет предрек клубу золотую медаль.

“Зенит” объявил о трансфере Антона Заболотного в “Сочи” в четверг 8 августа. Пользователи соцсетей “попрощались с легендой”.

Фото: скриншот VK

За 44 матча форвард всего забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи, но Интернет любит и ценит нападающего, называет его “гением” и “Зе Болотным”. Новость разделила пользователей соцсетей: одни переживают, что “Зенит” проиграет все, что можно проиграть, другие лаконично пишут “Наконец-то”. GazetaSPb собрала лучшие комментарии пользователей соцсетей к посту “Зенита”.

Даниил Ж.: “Хотели прикрыться Малкомом? Все, это трансферное окно — минус”. Андрей П.: “А я уже думал, что опять чемпионат выиграем…Все же помнят, кто принёс нам золотые медали РПЛ?” Дима Д.: “В Лиге Чемпионов будет тяжело”.

Интересно, что в “Сочи” уже есть один Заболотный — Николай стоит в воротах новичка РПЛ. Те, кто обратил на это внимание, предрекли “Сочи” золотую медаль РПЛ. Ранее GazetaSPb сообщила, что Заболотный присоединится к Нобоа в “Сочи”.

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