Заболотный уходит из “Зенита” в “Сочи” вслед за Нобоа

Эпоха мемов и шуток про “Зе Болотного” подошла к концу.

Антон Заболотный уходит из “Зенита” в “Сочи”. Форвард провел за клуб Санкт-Петербурга 44 матча, забил четыре мяча и сделал четыре голевых паса.

Нападающий присоединился к “Зениту” в декабре 2017 года, о его уходе клуб сообщил сегодня 8 августа. Заболотный прославился в “Зените” не столько игрой, сколько связанными с собой мемами и шутками. Популярность футболиста началась с записи в социальной сети, где пользователи Сети обнаружили, что именно после выхода Заболотного на 59-ой минуте матча с “Зенит” -“Динамо”, счет изменился с 0:1 на 8:1 к 120-ой минуте в пользу клуба Петербурга. После этого Интернет нельзя было остановить: Заболотный немедленно стал “Зе Болотным”, а после каждого появления на поле фанаты призывали “качать гения”.

Несколько дней назад в клуб-новичок РПЛ перешел Кристиан Нобоа, о чем GazetaSPb ранее сообщила. “Зенит” уже обыграл “Сочи” со счетом 2:0.