Нобоа покидает “Зенит” и переходит в “Сочи”

Полузащитник вышел на поле в 22 матчах, забил мяч и выполнил шесть голевых передач. Фото: "Зенит"

Полузащитник вышел на поле в 22 матчах, забил мяч и выполнил шесть голевых передач. Фото: "Зенит"

После трансфера Малкома клуб Петербурга сокращает число легионеров.

Кристиан “Нобоа” покидает “Зенит” и переходит в”Сочи”. Эквадорец провел в Санкт-Петербурге 2 года — но все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться.

Полузащитник вышел на поле в 22 матчах, забил мяч и выполнил шесть голевых передач, сообщает «Зенит» 5 августа. В апреле футболисту исполнилось 34 года.

Клуб “Сочи” появился всего год назад и в сезоне 2019/2020 впервые выступает в Российской Премьер-Лиге. “Зенит” уже успел обыграть команду у нее дома 21 июля со счетом 0:2. Сейчас клуб находится на предпоследнем месте в таблице с одним очком после четырех игр.

Главный тренер “Зенита” Сергей Семак признал, что у клуба могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров после трансфера Малкома, поэтому скоро его покинут несколько иностранцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Черчесов надеется, что Дзюба останется в “Зените”.