После трансфера Малкома клуб Петербурга сокращает число легионеров.
Кристиан “Нобоа” покидает “Зенит” и переходит в”Сочи”. Эквадорец провел в Санкт-Петербурге 2 года — но все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться.
Полузащитник вышел на поле в 22 матчах, забил мяч и выполнил шесть голевых передач, сообщает «Зенит» 5 августа. В апреле футболисту исполнилось 34 года.
Клуб “Сочи” появился всего год назад и в сезоне 2019/2020 впервые выступает в Российской Премьер-Лиге. “Зенит” уже успел обыграть команду у нее дома 21 июля со счетом 0:2. Сейчас клуб находится на предпоследнем месте в таблице с одним очком после четырех игр.
Главный тренер “Зенита” Сергей Семак признал, что у клуба могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров после трансфера Малкома, поэтому скоро его покинут несколько иностранцев.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Черчесов надеется, что Дзюба останется в “Зените”.