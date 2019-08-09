Сотрудники «Велеса» сообщили о гибели енота по кличке Бублик

Малыш скончался из-за травм, полученных после того, как его переехал поезд.

Об этом стало известно благодаря страницы центра «Велес» во «Вконтакте». Сотрудники на этот раз поделились грустной новостью – енот, которого они пытались спасти, умер. Животное перебегало железную дорогу, когда на него наехал состав. Бедняга получил серьезные травмы – у него обнаружили перелом черепа, а также у Бублика не было одной лапки.

В «Велесе» пытались спасти жизнь еноту – он уже даже начал заново учиться ходить, но, увы, улучшения наблюдались редко. Из-за похолодания Бублик стал чувствовать себя совсем плохо.

Целые сутки эксперты боролись за жизнь малыша, но его состояние ухудшилось. Сотрудники центра рассказывают, что в последнее время у енота наблюдались приступы судороги.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Велес» прокомментировал фотографии сгоревших животных. По интернету гуляют снимки, на которых якобы запечатлены животные после пожаров в Сибири.