«Велес» прокомментировал фотографии сгоревших животных

&#171;Велес&#187; прокомментировал фотографии сгоревших животных
Фото: https://pixabay.com

По интернету гуляют снимки, на которых якобы запечатлены животные после пожаров в Сибири.

Сотрудники «Велеса» попросили людей не относиться к фотографиям серьезно – они не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Сибири. Многие снимки, уверяют специалисты, были сделаны задолго до пожаров в России- некоторые из них сняты в 2011 году в Америке, а другие в 2012 году в Испании и Украине.

В центре признали, что пожары – серьезная проблема, но сейчас горят леса, до которых вряд ли могли добраться люди с камерами. Тем более пока не появилось ни одной новой фотографии.

Напоминаем, что сейчас в России около 500 очагов возгорания в лесах. Всему виной стало сухое лето – с последствиями бороться очень сложно, но спасатели трудятся каждый день.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири. На острове Ольхон собрались 40 шаманов из Бурятии.

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«Велес» прокомментировал фотографии сгоревших животных
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