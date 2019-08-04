Шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири

На острове Ольхон собрались 40 шаманов из Бурятии.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Нима Борокшонова. Шаманы провели обряд, в рамках которого били в бубны, ходили кругами, обращаясь к духам. В конце им преподнесли разделанную тушу барана – все это должно помочь в тушении пожаров и прекращении наводнений в Сибири.

Шаманы заявили, что обряд прошел хорошо и скоро должен пойти долгожданный дождь. Они сделали все, чтобы люди зажили счастливо.

Напоминаем, что на данный момент в России обнаружено почти 500 очагов возгорания. Хуже всего дела обстоят в Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-депутат Рады посмеялась над пожарами в Сибири. Ирина Фарион убеждена, что это «месть дикарям московским».