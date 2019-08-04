Экс-депутат Рады посмеялась над пожарами в Сибири

Ирина Фарион убеждена, что это «месть дикарям московским».

Обо всем стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион написала в профиле Facebook. Она решила прокомментировать пожары в Сибири – украинка считает, что в них нет ничего странного, ведь это всего лишь «правда-месть». Фарион также написала, что жалеть не о чем, потому что территории достались врагу.

Это – далеко не первое антироссийское высказывание политика. Она говорила, что все украинцы, говорящие на русском языке, являются рабами и оккупантами.

Российская сторона не раз выражала обеспокоенность из-за жестоких высказываний, Фарион советовала обратиться к психиатру.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученый рассказал, кому выгодны лесные пожары в Сибири. Эксперт рассказал, что от лесных пожаров выигрывают разве что два вида жуков – пожары, как ни странно, дают существенный толчок к развитию популяций.