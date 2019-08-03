Ученый рассказал, кому выгодны лесные пожары в Сибири

Несмотря на то, что огонь уничтожает все на своем пути, иногда он полезен.

Об этом стало известно 2 августа. Знаниями поделился пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, передают РИА Новости. Эксперт рассказал, что от лесных пожаров выигрывают разве что два вида жуков – пожары, как ни странно, дают существенный толчок к развитию популяций.

Дело в том, что жуки-златки и короеды, чувствуя дым, слетаются к месту пожара. Там на тлеющих бревнах они спариваются и откладывают личинки – они лучше всего развиваются именно в обугленной древесине.

При этом ученый отметил, что вреда от лесных пожаров больше, чем пользы. Из-за огня погибает огромное количество маленьких животных, которые не успевают скрыться. Страдают от пожаров также птицы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ольга Бузова заверила, что молится по ночам за Россию. Певица убеждена, что «леса горят не то что годами, а веками». В этом она винит сухой летний климат, с которым ничего нельзя поделать.