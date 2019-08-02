Ольга Бузова заверила, что молиться по ночам за Россию

Певица и телеведущая прокомментировала лесные пожары в Сибири.

Своим мнением звезда поделилась с подписчиками в Instagram. Ольга Бузова написала, что не помнит подобной «истерии» никогда. Она вспомнила, что в прошлом году горел лес и всем было все равно. Также телеведущая написала, что девять лет назад огонь мог поглотить всю Москву, но это тоже осталось незамеченным. Бузовой кажется, что тема раздувается «словно специально».

Певица убеждена, что «леса горят не то что годами, а веками». В этом она винит сухой летний климат, с которым ничего нельзя поделать. Артистка предложила бороться со случайными поджогами и мусором. Бузова убеждена, что пожаров меньше не станет, если писать об этом в интернете.

«Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за ее сохранение»,

— поделилась звезда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу.