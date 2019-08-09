В России появится национальный стандарт на форму для школьников

Требования должны быть более строгими, чем к обычной одежде для детей. Фото: pixabay

Требования должны быть более строгими, чем к обычной одежде для детей. Фото: pixabay

В 2020 году будет утвержден предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

В нацстандарте укажут требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки формы. Требования должны быть более строгими, чем к обычной одежде для детей. Эксперты заявляют, что на сегодняшний день около 80% рынка школьной формы составляют некачественные вещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, появление стандарта поможет избежать эффекта «скафандра», когда даже полушерстяные ткани высокого качества не помогают сделать форму безопаснее из-за синтетической подкладки, которая не впитывает влагу и не дышит.

Кроме того, в новые требования к одежде включат качественные характеристики ткани, среди которых: прочность, стойкость к истиранию, способность образовывать катышки и менять свои размеры после стирки. Первая редакция ПНСТ ожидается в декабре текущего года, а утверждение планируется в следующем году.

Отмечается, что ПНСТ будет утвержден на ограниченный срок — ради того, чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа.

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