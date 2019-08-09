В Петербурге призвали к ответу обвиняемых в коррупции

Нарушение антикоррупционного законодательства обошлось в 70 тысяч рублей штрафа.

Как установила прокуратура Красносельского района города, работодатель не стал соблюдать содержащиеся в ФЗ «О противодействии коррупции» требования, в соответствие с которыми работодатель обязан при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности госслужбы, в десятидневный срок сообщить о его заключении на последнее место службы гражданина. Договор был заключён, однако уведомление не отправлено.

В данном деянии прокуратура обнаружила состав статьи 19.29 КоАП Российской Федерации (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего).

Виновные в нарушении законодательства были подвергнуты штрафу, общая сумма которого составила 70 тысяч рублей.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала, что житель Петербурга подозревается в краже 50 тысяч долларов из сейфа у своего знакомого.