Петербуржец похитил $50 тысяч из сейфа своего знакомого

Петербуржец похитил $50 тысяч из сейфа своего знакомого
Подозреваемый нашел ключи от сейфа хозяина квартиры и похитил из него $50 тысяч. Фото: pixabay

Правоохранители по «горячим» следам задержали подозреваемого в причастности к краже денег из сейфа в квартире в Красногвардейском районе Петербурга.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 8 августа в отдел полиции с обратился 54-летний петербуржец с заявлением. Он рассказал о том, что вечером 6 августа у него в гостях в квартире на Ириновском проспекте находился малознакомый мужчина. Во время совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый нашел ключи от сейфа хозяина квартиры и похитил из него $50 тысяч, после чего скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 33-летнего безработного гражданина, ранее осужденного за имущественные преступления. Похищенное частично изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сейф с коллекцией фотообъективов и пистолетом исчез из квартиры на Сантьяго-де-Куба. Петербургский бизнесмен оценил ущерб в 1,2 млн российских рублей.

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