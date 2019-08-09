У фигуранта дела о мошенничестве нашли оружие и взрывпакеты

У фигуранта дела о мошенничестве нашли оружие и взрывпакеты
Четыре ружья и карабин отправят на экспертизу. Фото: pixabay.com

Полицейские устроили обыск у 65-летнего коммерсанта в деревне Кошкино.

Полицейские устроили обыск у жителя деревни Кошкино. 65-летний коммерсант стал фигурантом дела о мошенничестве, но теперь ему грозит и наказание за незаконное оружие.

В доме и хозяйственных постройках хранились четыре ружья, карабин и патроны — всего 3 тысячи единиц, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и Ленобласти 9 августа. Кроме этого у пенсионера нашли предметы, похожие на взрывпакеты. Оружие не зарегистрировано властями: все найденное отправляют на экспертизу.

Сейчас подозреваемый уже находится под подпиской о невыезде по ранее возбужденному уголовному делу, но теперь ему грозит новое — за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Лужского района Ленобласти случайно выстрелил женщине в живот.

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