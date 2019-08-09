Интерпол поймал в Петербурге поляка в международном розыске

Интерпол поймал в Петербурге поляка в международном розыске
Европейца отправят на родину. Фото: pixabay.com

Мужчину искали на родине за длинный список преступлений.

Сотрудники Интерпола и транспортные полицейские СЗФО задержали в Петербурге иностранца, которого разыскивают на родине. Сейчас мужчина находится в территориальном отделении полиции Северной столицы.

Гражданина Польши объявили в международный розыск за разбой, вымогательство, похищение, побои, организацию пересечения границы и другие преступления, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 9 августа. Сейчас правоохранительные органы Польши уже извещены, что их 45-летний “клиент” попал в руки полиции в Санкт-Петербурге. Структуры двух стран обсудят, как именно злоумышленника переправят в Европу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Интерпол поймал в Санкт-Петербурга распространителя порнографии на пенсии.

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