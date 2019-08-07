Интерпол нашел в Петербурге пожилого распространителя порно

Сотрудники правоохранительных органов отследили 75-летнего мужчину по IP-адресу.

Пожилого жителя Санкт-Петербурга задержали за распространение порнографии. Интерпол и полицейские смогли вычислить пенсионера по IP-адресу.

Как стало известно Gazeta.SPb, 75-летний мужчина живет в Александровской, небольшом поселке с населением в 2,5 тысячи человек в Пушкинском районе Петербурга. Пенсионер распространял в Интернете порно через софт Gigatribe, к материалам имели доступ несовершеннолетние. Это продолжалось до тех пор, пока сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Интерпола не отследили интернет-активность злоумышленника и не постучали ему в реальную дверь квартиры.

Уголовное дело уже возбуждено, но пока что злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФСИН проверит видео с поркой заключенного в “Крестах”.