Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки

Француз умер в четверг, 8 августа, в своем доме в окружении семьи. Фото: pixabay

Француз умер в четверг, 8 августа, в своем доме в окружении семьи. Фото: pixabay

На 91 году жизни умер французский кинорежиссер, сценарист, писатель и актер Жан-Пьер Моки.

О смерти режиссера сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление его семьи. Сын режиссера подтвердил его сын Станислас Нордей. В сообщении указывается, что француз умер в четверг, 8 августа, в своем доме в окружении семьи.

Жан-Пьер Моки начал свою карьеру в качестве актера театра и кино. Он прославился благодаря роли в фильме Микеланджело Антониони «Побежденные» 1953 года.

В качестве режиссера он добился успеха в постановке комедии «Забавный прихожанин» в 1963 году. Среди его режиссерских работ — «Соло» 1969 года, «Ловушка для дураков» 1979 года, «Золотое дно» 1985 года, «Здравствуй» 1994 года, «Доброволец» 2006 года и другие картины.

За всю свою карьеру Моки снял более 60 фильмов. В его работах снимались Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон. Кроме того, Моки не один раз выступал в качестве продюсера, сценариста, монтажера и актера.

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