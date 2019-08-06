Умерла писательница, получившая Нобелевскую премию

Умерла писательница, получившая Нобелевскую премию
Тони Моррисон было 88 лет. Фото: скриншот www.instagram.com/vulture

Лауреат Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии американская писательница Тони Моррисон ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Vulture. Приближенные к погибшей источники сообщили, что Тони Моррисон умерла в понедельник вечером, 5 августа.

В 1988 году Тони Моррисон стала лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Возлюбленная». Кроме того, они стала первой темнокожей писательницей, которая получила Нобелевскую премию по литературе.

Последним произведением Моррисон стал роман «Боже, храни моё дитя», который был опубликован в 2015 году. В общей сложности за свою карьеру писательница выпустила 11 произведений, среди которых были и романы, и рассказы, и даже детские книги. Помимо писательской деятельности Моррисон занимаюсь редактурой и преподаванием.

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