Паломничество в Мекку начали 2 млн мусульман

Главный финансовый центр Саудовской Аравии Эр-Рияд объявил, что на церемонию хаджа в Мекке прибыло более 2 млн мусульман. Паломники прибыли в город сегодня, 9 августа.

Хадж – религиозное паломничество в Мекку. Правоверные люди, при внутренней и финансовой возможности, обязаны хотя бы один раз в жизни принять участие в нем.

Как сообщает «Россия 24», обслуживание будут производить 350 тысяч волонтеров. В палаточных лагерях установлен кондиционеры, подготовлена воды и продовольственные запасы.

В 2019 году хадж проходит с 9 по 14 августа

В прошлые года большое число людей в Мекке доводило до трагедий. Так, в 2015 году в результате давки ушли из жизни 2 тыс. человек, которые участвовали в хаджи в долине Мина.

Ранее GazetaSPb сообщала о покушении из-за хаджу в Мекку.