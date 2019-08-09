Житель Вологды избил пенсионерку на Московском вокзале из-за замечания

Здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Фото: pixabay.com

Здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Фото: pixabay.com

Женщине не понравилась вальяжная поза мужчины, в котором он решил вздремнуть.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 35-летнего мужчину за избиение пенсионерки. Безработный житель Вологды имеет судимости за разбой и грабеж.

Пенсионерка сидела в Световом зале Московского вокзала Петербурга, когда к ней подсел мужчина и решил вздремнуть, сообщили GazetaSPb в УТ МВД России по СЗФО 9 августа. Вальяжная поза мужчины не понравилась женщине и она сделала ему замечание. После перепалки мужчина в гневе трижды ударил пенсионерку кулаком по лицу и попытался уйти с вокзала, но его задержали полицейские.

Здоровье пострадавшей вне опасности. Возбуждено уголовное дело о побоях, злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Интерпол поймал в Петербурге поляка в международном розыске.