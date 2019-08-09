Оператор получил предостережения из-за сим-карты по просроченному паспорту

Оператор получил предостережения из-за сим-карты по просроченному паспорту
Старый паспорт петербуржец потерял. Фото: pixabay.com

Петербуржец пожаловался судебным приставам, что ему названивают коллекторы.

Судебные приставы добились предупреждения для сотового оператора, который зарегистрировал сим-карту абонента по просроченному паспорту. Петербуржцу названивали коллекторы.

Житель Санкт-Петербурга получал постоянные звонки от коллекторов, которые требовали вернуть просроченный долг, сообщили GazetaSPb в УФССП Петербурга 9 августа. Между тем звонить ему таким образом не имели права. Номер зарегистрирован на петербуржца 1995 г.р., но сам паспорт уже недействителен: молодой человек потерял его и получил новый.

Информацию отправили в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи в СЗФО. Там предупредили оператора, что регистрировать сим-карты по просроченному паспорту нельзя.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что абоненты «Билайна» сообщили о сбое в работе сотового оператора.

коллекторы связь сотовый оператор телефон уфссп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФАС рассмотрит жалобу Лаборатории Касперского на Apple
Земли для приютов в Петербурге хотят давать без торгов
Стандарт на школьную форму введут в следующем году
Во Франции вновь задумались о взыскании с России царских долгов
Оператор получил предостережения из-за сим-карты по просроченному паспорту
В Петербурге в несколько раз увеличилась заболеваемость корью
Житель Вологды избил пенсионерку на Московском вокзале из-за замечания
Американка угнала разряженный электромобиль