Абоненты «Билайна» сообщили о сбое в работе сотового оператора

В основном, о сбоях в работе сообщают пользователи из Московской области. Фото: pixabay

В основном, о сбоях в работе сообщают пользователи из Московской области. Фото: pixabay

В работе оператора сотовой связи «Билайн» произошел массовый сбой.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, с помощью которого можно отследить проблемы на популярных интернет-ресурсах. Массовый рост сообщений о неполадках начался около 9 утра 13 июля. В основном, о сбоях в работе сообщают пользователи из Московской области.

Пресс-служба «полосатого» оператора заявила, что сегодня, 13 июля, в течение небольшого промежутка времени абоненты Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов в Московской области наблюдали некоторые ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи. Добавлено, что в скором времени проблемы с доступом будут решены в полном объеме.

Для того, чтобы абоненты не оставались без связи, «Билайн» открыл для них доступ к сетям Tele2 и «МТС», для подключения к которым необходимо выбрать нужную сеть в настройках мобильного телефона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, у МТС покраснело яйцо. Сотовый оператор впервые за 13 лет провел ребрендинг.